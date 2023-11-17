بالصورة - شيري عادل ترويجها لمسلسلها "الوصفة السحرية" وتنشر صورة من الكواليس

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت شيري عادل، صورة من كواليس مسلسلها "الوصفة السحرية" ، تجمعها بمواطنه بالمخرج خيري سالم، معلقة عليها: "الوصفة السحرية، مع المخرج المتميز جدا خيري سالم".
وتواصل الممثلة المصرية شيري عادل تصوير أحدث أعمالها الدرامية، "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه في تشرين الثاني المقبل، وهو من 45 حلقة.
مسلسل "الوصفة السحرية"يضم شيرى عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.
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