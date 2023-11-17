ريم البارودي تثير قلق المتابعين برسالة غامضة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ريم البارودي قلق متابعيها بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير لها، على أنغام أغنية لو وجعي زاد، ما جعل بعض المتابعين يعتقدون أنها توجه رسالة غامضة، .



وأعلنت ريم البارودي سابقاً، عن اعتذارها عن المشاركة فى مسلسل “روج أسود” التي كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ومن ناحية أخرى كانت آخر أعمال الممثلة ريم البارودي، مسلسل نقل عام، وشاركها في العمل كل من : محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود محمد، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب، علاء محمود، نور النبوي، صولا عمر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.