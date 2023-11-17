ويجز يقوم بخطوة غريبة وفريدة .. تضامناً مع غــ زة

ميرنا وليد - بيروت - كتب الرابر المصري ويجز عبر خاصية الحالة في حسابه الشخصي : "لقد قمت بحذف فيسبوك وماسنجر، وأشعر بالخزي لأنني أستخدم إنستغرام وأحقق أرباحا لشركة ميتا التي تغطي على الإبادة الجماعية".

وتابع: "في انتظار منصة حرة لنا لنتكلم دون إسكاتنا. الجميع سئموا من هرائهم على أي حال".

وكان ويجز قد شارك في مظاهرات داعمة لفلســ طين يوم الأحد 12 تشرين الثاني في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وتجول ويجز رابطًا الكوفية الفلسطينية فوق رأسه، وعرض عددا من اللافتات المرفوعة في التظاهرة، ومنها لافتة "فلسطين حرة" و"مقاومة الاحتلال مبررة. قف مع فلســ طين!".

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