عصام السقا يتضامن مع فلســ طين من شوارع ميلانو في إيطاليا

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري عصام السقا، عدة صور وفيديوهات جديدة، ظهر فيها خلال مشاركته في مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلســـ طيني في مدينة ميلانو الإيطالية.



وظهر السقا، في شوارع ميلانو الإيطالية، حاملا العلم الفلســـ طيني، ولافتات مناصرة لغـــ زة المنددة بأعمال العنف ضد المدنيين في فلســ طين.

ومن ناحية أخرى، قال الممثل عصام السقا، : "إنني كافحت كثيرا في حياتي، وعملت بائع جرائد أمام مسرح الزعيم، وأيضا عملت في سوبر ماركت، ونفذت العديد من المهام، ومنذ الدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية، عملت؛ حتى أستطيع أن أصرف على نفسي".

وأكد السقا، أن أول أعماله كانت في مسلسل لحظات حرجة، معلقًا: «كنت أذهب مبكرًا إلى الاستديو، وقابلت ممثلا مشهورا وقتها، وألقيت السلام عليه، لكنه لم يرد عليّ، وحزنت بشدة.

وتابع، أن مسلسل جعفر العمدة، يعد نقلة كبيرة في مشواري الفني، مؤكدا أنه تعامل مع شخصية نعيم في المسلسل، على أنها شخصية وفيه، تحب عائلتها، وتساعد في كل الأشياء التي تخص العائلة، مشيرا إلى أن تكوين الشخصية كان محيرا بعض الشيء بالنسبة له لعدة أسباب.