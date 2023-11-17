وفاة إبن الكوميدي الأميركي دانا كارفي في سن 32 عاماً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - خيّم الحزم على متابعي وسائل الإعلام والسوشيال ميديا الغربية بعد أن أعلن الكوميدي الأميركي دانا كارفي وفاة ابنه “الموهوب جداً، وقال إنه وزوجته باولا زواغرمان تعرضا لـ “مأساة رهيبة” مساء الأربعاء الماضي بعد وفاة “ابنهما الحبيب” ديكس، وكتب دانا في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"وكتب ما معناه: “لقد أمضى ديكس الكثير في تلك السنوات الـ 32، لقد كان موهوبًا جداً في أشياء كثيرة، الموسيقى والفن وصناعة الأفلام والكوميديا، وكان يتابعها كلها بشغف".



ثم تابع كارفي رسالته في رثاء إبنه ليقول :"ليس من المبالغة القول أن ديكس أحب الحياة، وعندما تكون معه، كنت تحبّ الحياة اكثر، لقد جعل كل شيء ممتعاً، ولكن الأهم من ذلك كله أنه أحبّ عائلته وأصدقائه وصديقته كايلي".

وأنهى الوالد وداعه واصفاً إبنه بكلمات مؤثرة ليقول :“كان ديكس شخصاً جميلاً. وبطاقات عيد ميلاده المصنوعة يدوياً هي كنز. سنفتقده إلى الأبد".

وجاءت وفاة ديكس كارفي بسبب جرعة زائدة من المخدران عن عمر يناهز 32 عاماً.