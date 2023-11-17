تفاصيل قصة الشر لـ طارق لطفي في "العتاولة "

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم طارق لطفي لتصوير دوره في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا وعدد كبير من النجوم، ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويشارك النجم طارق لطفي ،النجم أحمد السقا في البطولة حيث يجسد لطفي دور شقيق السقا الأكبر، ولكن بينهم عداوه كبيرة خلال الأحداث ،المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسي ، ومن المقرر بيدأ التصوير في بداية ديسمبر المقبل.

طارق لطفي

وقدم طارق لطفي في موسم رمضان 2023 مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك فيه كل من عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل مذكرات زوج عن قصة الأديب الكبير أحمد بهجت، والذى يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، يدور الحوار مع الطبيب طه عياد، الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، حول ما يعاني منه الزوج وأسبابه، وفي العيادة وبينما كان الزوج في انتظار قدوم الطبيب، تسلط الكاميرا الضوء على الكتب الموجودة على الطاولة، وبصورة خاصة تركز.

طارق لطفي

كما عرض له مسلسل ليلة السقوط، الذي تأجل عرضه من رمضان 2022، وكان من تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وشارك فيه كل من باسم ياخور، صبا مبارك، كندة حنا.

وعلى مستوى السينما، فكان آخر أعمال طارق لطفي فيلم 122، تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وشارك فيه كل من أحمد الفيشاوي، أحمد داود أمينة خليل وآخرين، كما أنه ينتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم حفلة 9، الذي تقوك ببطولته غادة عبدالرازق والذي لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.