إيهاب فهمي: حريص كرئيس المركز القومي للمسرح على إحياء التراث المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أنه في ضوء دعم وتوجيهات الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ يحرص على الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية، وإحياء التراث الغنائي المصري، حرصا على الذاكرة الفنية المصرية، وذلك من خلال فرقة المركز الموسيقية، وفي إطار دور المركز لتصحيح مسارات الذوق الفني العام.

وأضاف “فهمي”:" منذ أن شرفت برئاسة المركز القومي للمسرح في يونيو من العام الجاري، قدم المركز ثلاث أمسيات فنية (شعرية غنائية)، حيث حرصت على الاحتفاء بذكرى ثورة ٣٠يونيو؛ ضمن برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ من خلال تقديم الشاعر محمد بهجت بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ أمسية شعرية غنائية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية الوطنية منها: "عظيمة يا مصر"، "أنا المصري"، "بوابة الحلواني" غناء: المطرب أحمد محسن. "يا أغلى اسم في الوجود"، "طوف وشوف"، "يا حبايب مصر" غناء: المطربة هند عمر. "مصر التي في خاطري"، "على الربابة"، "مصر اليوم في عيد"، "يا حبيبتي يا مصر" غناء: المطربة حنان الخولي. "تسلم الأيادي" غناء: المجموعة.

وأمسية فنية أخرى لفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر محمد بهجت؛ في إطار برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ وتضمنت قصائد شعرية من إلقاء الشاعر الكبير محمد بهجت، ومجموعة من الأغاني التراثية منها: "أحسن ناس"، "هوى يا هوى"، "شايف البحر"، "أنا بعشق البحر"، "القلب يعشق"، "قولوا لعين الشمس" غناء: الفنانة نهى حافظ. "بين شطين ومية"، "عالرملة"، "طاير يا هوى"، "والله تستاهل يا قلبي"، "عمار يا إسكندرية" غناء: الفنان ياسر سليمان. دويتو، "هي الحياة كدة ليه" غناء: الفنان ياسر سليمان والفنانة نهى حافظ. واختتمت الأمسية بالنشيد الوطني "بلادي بلادي".

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تم إقامة أمسية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني والفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مع الشاعر محمد بهجت بمسرح مركز الهناجر للفنون. تضمنت الأمسية مجموعة من الأشعار الخاصة بمدح الرسول (ص) للشاعر الكبير محمد بهجت، والمدائح النبوية: "قصُةالمولد"، "الله يشهد"، "صفه لي" النور مولده"، "جزاَك الله مختار عنا"، "صِّل يارِّب دواما"، "صلو ا على الزيِّن"، الليلة حلوة"، إيه العمل يا أحمد". كما قدم المطرب ماهر محمود، أغنيتي: "أجمل منك"، "قمر سيدنا النبي".