قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر يشهد عودة الحركة الثقافية للجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - شهد قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر في أسيوط عودة الثقافة الجماهيرية وتنشيط الحركة الثقافية في محافظة أسيوط يتميز هذا القصر بتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وتتراوح هذه الفعاليات بين المحاضرات والندوات التثقيفية والعروض الفنية والمعارض التشكيلية.

في اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي اقام فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر الوعي والمعرفة وتعزيز التواصل الثقافي بين أفراد المجتمع. تعتبر مبادرة "حياة كريمة" أحد البرامج الرئيسية للقصر، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية من خلال توعية الناس حول قضايا متنوعة تتعلق بالصحة والتعليم وحقوق المرأة والبيئة.

تتمحور المحاضرات والندوات التي تقام في قصر ثقافة جمال عبدالناصر حول مواضيع متنوعة تعكس اهتمامات المجتمع المحلي وتلبي احتياجاته. ففي إطار التراث والثقافة التقليدية، يتم تنظيم ندوات حول الموروث الثقافي والعادات والتقاليد الشعبية. بينما تركز المحاضرات العلمية على تطوير المعرفة في المجالات العلمية والأدبية والفنية.

وتعد المعارض التشكيلية جزءًا هامًا من النشاطات الثقافية في قصر ثقافة جمال عبدالناصر، حيث يتم عرض أعمال فنية متنوعة تعكس مواهب الفنانين المحليين والإقليميين. تشهد هذه المعارض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مما يعكس الاهتمام الواسع بالثقافة والفن في المنطقة.

يتميز قصر ثقافة جمال عبدالناصر بتوفير جو مناسب للتواصل والاندماج الثقافي، حيث يشجع الجميع على المشاركة والاستفادة من الفعاليات المقامة. يعد هذا القصر مكانًا هامًا للحضور الجماهيري، حيث يتجمع الناس من جميع الأعمار والخلفيات الاجتماعية للاستمتاع بالثقافة وتعزيز المعرفة والتواصل بينهم.

من هنا، فإن عودة الثقافة الجماهيرية في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر تعد خطوة مهمة نحو تحقيق حياة كريمة للأفراد والمجتمعات المحلية. إن تنوع الفعاليات والاهتمام بالمواضيع التثقيفية يعزز الوعي الثقافي ويعمل على تحفيز المشاركة المجتمعية. بذلك، يصبح القصر مركزًا حضريًا هامًا يعزز الترابط الاجتماعي ويساهم في تطوير المجتمع في مصر.

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية

جانب من الفعاليات الثقافية