فيديو| بعد فوزها بـ 3 جوائز.. شاكيرا تشكر الجرامي اللاتينية: " ليلة رائعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الخميس حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسختها اللاتينية وذلك بمدينة إشبيلية، إسبانيا وسط حضور العديد من النجوم العالميين.

وتنافس العديد من أبرز نجوم الأغنية اللاتينية منهم كاتب الأغاني، إدجر باريرا والذي تصدر قائمة الترشيحات بـ 13 ترشيحًا، إلى جانب المغني الكولومبي كاميلو، والمغنية الكولومبية كارول جي، والمغنية شاكيرا وكلًا منهما بـ 7 ترشيحات.

ونجحت "ِشاكيرا" في الفوز بـ 3 جوائز جرامي وهم "أفضل أغنية، أفضل أغنية بوب، أفضل أداء وأهدتها لابنيها".

ونشرت "شاكيرا" صور من حفل توزيع جوائز الجرامي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها وهي تحمل جوائز الجرامي وعلقت قائلة: "يا لها من ليلة رائعة"، وحازت الصور على اعجاب وتهنئة متابعيها.

كما أعادت "شاكيرا" نشر مقطع فيديو من كواليس استلامها الجوائز وظهرت خلاله وهي في قمة سعادتها وقامت بتوجيه الشكر للقائمين على حفل توزيع جوائز الجرامي وسط احتفال المتواجدين بها.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية في نسخته الأمريكية سيقام مطلع شهر فبراير لعام 2024.