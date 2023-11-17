"خدمات" و"ألفاظ بذيئة".. "تفاصيل خناقة مها أحمد وفادي خفاجة على تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما ظهرا معا في أحد لايفات تطبيق "تيك توك" وقامت "مها" خلاله بالخروج عن النص وسب عدد من متابعيهما بألفاظ بذيئة لتتعرض للهجوم والانتقادات من قبل رواد التطبيق.

والقصة بدأت عندما ظهرت "مها" في أحد تحديات تطبيق "تيك توك" برفقة الممثل الشاب فادي خفاجة لتلقى هجومًا من قبل العديد من متابعيها بسبب ردها على عدد ممن تطاولوا عليها، إذ اعتراض البعض على وجودها من الأساس على التطبيق ومشاركتها بالتحديات، لتقوم "مها" بسب متابعيها واصفة بعضهن بـ "الخدامات" والألفاظ البذيئة، وعلقت قائلة: "يا خدمات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه"، وطلبت من "فادي" غلق التعليقات وهاجمته بسبب هجوم العديد من مستخدمي التطبيق على "مها".

ليخرج فادي خفاجة عقب لايف "مها أحمد" برسالة لشخص مجهول خلال بث مباشر عبر حسابه على نفس التطبيق قائلا: "إنتي فين ياللى جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولى أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتاجري بيه".

لتقوم "مها أحمد بعدها بتوجيه رسالة بدون ذكر اسماء خلال بث مباشر على حسابها قائلة: "الواحد هيرجع وأقول ربنا يشفي كل مبتلى أو مريض، قلة الدعم بتجيب حالة مش طبيعية و كلنا بنكتئب، فيه واحد بيعبر عن حالة ويطلع لايف ويبقي تريند، يعني فيه واحد ما من ضمن الناس المدمنة طلب مني نتخانق مع بعض عشان يطلع تريند، رغم إنه عمل حاجة وطلع بيها تريند وكسب تعاطف الناس قلت له عيب مش للدرجة دي، أنا مش من الناس اللي ممكن تطلع تريند عشان خناقة مع حد أنا تريند لوحدي".

واستكملت: "كل حد بيستخدمني عشان يطلع تريند هو حر، وإنك تقعد في اللايف والناس تشتمك بس تخلي الواحد حالته النفسية مش كويسة ويتصاب بالهلع والرغي واللت والعجن وشتايم الناس وإني أسخر الأدمن اللي عندي يسجلوا كل اللايفات ليه يعني؟".

وأعلن الفنان الشاب فادي خفاجة لمتابعيه خلال الفترة الماضية قرار الاشتراك بتحديات تطبيق "تيك توك" بسبب مروره بأزمة نفسية لعدم مشاركته بأي أعمال فنية حيث دخل في عالم انفعال وانهيار أمام متابعيه وعن كونه مضطر للدخول بجولات "تيك توك" لكسب الأموال كونه بل عمل وعدم عرض أي أعمال فنية ليشارك فيها وعلق قائلا: "طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد لله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل يا ولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بموهبتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لأبطلها، مشكلتي أني واثق من نفسي بفضل الله، وربنا الحكم العدل ومطرح ما ترسي ندقلها".