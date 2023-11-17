فنان إسرائيلي يسرق أغنية فارس كرم.. والأخير يردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق النجم اللبناني فارس كرم على مقطع فيديو لأغنيته الشهيرة “الغربة” بعد أن سرقها فنان اسرائيلي وقدّمها في إحدى الحفلات الجماهيرية في الأراضي المحتلة.

وبدون أي حسيب أو رقيب اعتدى الفنان الإسرائيلي على حقوق الملكية الفكرية والفنية لهذه الأغنية حيث تمّ وضع كلام باللغة العربية على لحنها. وعلّق فارس كرم على مقطع الفيديو قائلاً: “اللي بيسرق ارض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل اطفال وبيرتكب ابشع واكبر ابادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!”.

الجدير ذكره أن فارس كرم طرح أغنية “الغربة”، كلمات وألحان الراحل ياسر جلال، في ألبوم “الحمدلله” الذي صدر عام 2010 من إنتاج شركة “روتانا” وحقق حينها نجاحاً كبيراً وتصدّر مبيعات المتاجر الموسيقية.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي يتعرّض فيها فارس كرم لسرقة أغانيه، وهنا نسترجع واقعة سرقة أغنية “الحمدلله” من نفس الألبوم منذ سنوات.