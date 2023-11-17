أحمد داود يدخل مشرحة ‘زينهم’ ويكشف أسرارها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “أهلا بك في عالمي.. عالم زينهم” بهذه العبارات شارك النجم المصري أحمد داود متابعيه على صفحته بفيسبوك الإعلان الرسمي لمسلسل “زينهم” المقرر عرضه عبر شاشة قناة “أون تي في” ومنصة “واتش إت” الرقمية.

ويقدم العمل للمرة الأولى في تاريخ الدراما المصرية شهادات حقيقية دونها طبيب شرعي عن ألغاز وأسرار جرائم القتل، وأغرب ما تعرض له من مواقف مع جثث القتلى داخل المشرحة الرسمية للنيابة المصرية والمعروفة باسم “مشرحة زينهم”.

وتصدر أحمد داود البوستر الرسمي للمسلسل بزي طبيب، إلى جانب نخبة من النجوم المشاركين في العمل بينهم كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبوداود، سلوى محمد علي، وسلمى أبوضيف.

وأعلنت قناة “أون تي في” أنها تستعد للانطلاق بشكل حصري في عرض المسلسل التشويقي “زينهم” بدءا من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بوليسي حول طبيب شاب يدعى “حمادة إبراهيم” (يؤديه كريم قاسم) يتم تعيينه في مصلحة الطب الشرعي، ويستلم عمله تحت قيادة الطبيب الشرعي الذي يكبره قليلًا وقضى عدة سنوات قبله في هذا المجال وهو الدكتور “زينهم زكريا” (يجسده أحمد داود)، حيث يقضيان معًا ورديات الليل في المشرحة، ويواجهان سويًا الكثير من القضايا المعقدة والصعبة، والظواهر الغامضة الغريبة.

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج تامر مرتضى، وهو مقتبس عن كتاب “أصدقائي الموتى شكرا” للطبيب الشرعي الدكتور محمد جاب الله.

ويوثق محمد جاب الله في كتابه الصادر في العام 2022 شهادات من واقع عمله داخل مشرحة زينهم، قائلا في مقدمة الكتاب “السؤال البديهي والذي أسمعه كثيرا هو “لماذا اخترت أن تكون دكتورا قانونيا؟، غير أن السؤال الجدير بالإجابة هو لماذا لا يقتضي ألا تكون دكتورا قانونيا”.

ومن المنتظر أن يقدم المسلسل هذه الوقائع ضمن حبكة درامية مشوقة ومثيرة، بالإضافة إلى أن العمل يزخر بقضايا لم تطرح في كتاب “أصدقائي الموتى شكرا”.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل الإعلان الترويجي وملصقات الدعاية التي تصدرها الفنان أحمد داوود في أولى بطولته المطلقة.

ويذكر أن أحمد داود بدأ في تصوير المشاهد الخارجية من فيلم “أولاد رزق3″، كما أنه يستعد لتقديم عمل سينمائي جديد بعنوان “سارة وعلي” تشاركه في بطولته النسائية منه شلبي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

وعرض له فيلم “يوم 13” خلال فترة عيد الفطر، بعد انتظارات دمت نحو أربع سنوات، وهو أول عمل سينمائي روائي عربي في العالم يتم تصويره وعرضه بتقنية ثلاثية الأبعاد.

والفيلم من تأليف وائل عبدالله وإخراجه وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض- لؤي عبدالله، ويضم إلى جانب أحمد داود نخبة من النجوم منهم دينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد ونسرين أمين ونهال عنبر ومحمود عبدالمغني و محمد ثروت وآخرين.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي إلى أفلام الرعب في إطار من الإثارة والتشويق عن عزالدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.