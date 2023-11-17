“دم الأطفال والأبرياء ما راح سدى”.. كارول سماحة تجدّد دعمها للشعب الفلسطيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدّدت النجمة اللبنانية كارول سماحة دعمها للشعب الفلسطيني في ظلّ الحرب المدمية والقصف الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت كارول في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس – تويتر سابقًا”، أن إسرائيل لا تملك حق الدّفاع عن النفس، لأنها كيان محتلّ للأراضي الفلسطينية، قائلةً: “لا.. ما بيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسطينية! وأي حدا بيحارب إسرائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو!”.

وأشارت كارول سماحة إلى أن المجازر التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأطفال والأبرياء في قطاع عزّة لم ذهب سدى حيث كشف الإرهاب الحقيقي أمام العالم أجمع قائلةً :”أما دم الأطفال والأبرياء ما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي”.

وحقق منشور كارول سماحة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين وإجماع على مواقفها الواضحة ضدّ ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر وإبادة جماعية بحقّ الشعب الفلسطيني.