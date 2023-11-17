“لكون قريبة منكن أكتر”.. نجوى كرم تتواصل مع محبيها على “واتساب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت النجمة اللبنانية نجوى كرم قناة خاصة لمحبيها عبر تطبيق “واتساب” للرسائل المتبادلة، وذلك في خطوة جديدة من نوعها بين الفنانين العرب وحتى العالميين.

وأعلنت نجوى عن القناة من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس – تويتر سابقًا” قائلةً: “متل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكن انتو كمان، لتكونوا قريبين مني وكون قريبة منكن أكتر”.

ونالت هذه الخطوة الفريدة من نجوى كرم تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وإجماع من محبيها على سعيها الدّائم للتواصل معهم وتقوية العلاقة المتينة التي تجمعها بهم منذ سنوات طويلة.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت بداية الصيف الماضي ألبوم “كاريزما”، وتضمن 7 أغنيات، تعاونت من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين، والأغنيات هي:”شغل موسيقى”، “عشر دقايق”، “كاريزما”، “مغرومة بحالي”، “زعلك صعب”، “بحبك حب”، و”واني اشتقتلو”.