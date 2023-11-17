كيف تغيرت حياة أنطونيو بانديراس بعد إصابته بنوبة قلبية في عام 2017 ؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث النجم العالمي أنطونيو بانديراس عن كيفية تغيير حياته بعد إصابته بنوبة قلبية في عام 2017.

وكشف البالغ من العمر 63 عامًا كيف أن إصابته بنوبة قلبية أعطته منظورًا جديدًا، وأثرت على خياراته المستقبلية.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، أعلن بانديراس لأول مرة عن إصابته بنوبة قلبية، وهي "لم تكن خطيرة ولم تسبب أي ضرر"، وذلك أثناء حديثه في مهرجان سينمائي في مسقط رأسه في إسبانيا. وأشار أنه خضع بعد ذلك لعملية جراحية في القلب لوضع ثلاث دعامات في شرايينه.

وقال أنطونيو: "كانت هذه بمثابة دعوة وثيقة ونصيحة للنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة حقًا. لقد كنت أسير في الطريق الخطأ."

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