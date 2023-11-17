أيتن عامر : "بيومي فؤاد رجل جميل ويساعد الكل"

ميرنا وليد - بيروت - ساندت الممثلة المصرية أيتن عامر صديقها الممثل المصري بيومي فؤاد بعدما تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" وانتقاده لاعتذار محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية بسبب الحرب في غــ زة.



وقالت أيتن عامر: "رجل جميل وبساعد كل اللي حواليه و مش أناني، لو فيه ايفيه مش ينفع يقولو حيقول لحد تاني يقولو، وأحب العمل معه جدا، أناديه بـ(بيمبو)"

يذكر أن أيتن شاركت من قبل مع بيومي فؤاد في فيلم "مندوب مبيعات"، وتشارك حاليا معه في تصوير فيلم "عنب".