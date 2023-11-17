سنوب دوغ يفاجئ متابعيه بهذه الخطوة !

ميرنا وليد - بيروت - أعلن مغني الراب الأميركي سنوب دوغ المعروف بحبّه للماريجوانا، اليوم الخميس، إقلاعه عن التدخين .

وجاء في منشوره: "بعدما فكّرت كثيراً وتناقشت مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين. أرجو أن تحترموا حياتي الشخصية في هذه المرحلة".

وعلّق متابعيه على هذا القرار مشككين به، فأشاروا مثلاً إلى أنّه مجرّد مزحة، بينما أبدى آخرون قلقهم من احتمال معاناة سنوب دوغ مشاكل صحية.

وحقق سنوب دوغ شهرة بفضل ألبومه المنفرد "دوغي ستايل" الذي أنتجه نجم الهيب هوب دكتور دري في أوائل تسعينات القرن العشرين.

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