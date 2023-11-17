بالفيديو - أحلام تعايد نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، زميلتها الفنانة نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلادها في فيديو نشرته وعلقت قائلة : " كل عام وانتي بألف خير اختي الغاليه ام حنين وجعلها تبطي سنينك بالفرح والصحه والنجاح والسعاده"

ومن ناحية اخرى، كانت الفنانة الإماراتية أحلام أعلنت في وقت سابق مقاطعتها تطبيق تيك توك، وذلك بعد الحديث عن تقييد المنصة للمحتوى السعودي وحذف أي محتوى داعم للمملكة، الامر الذي اتخذه عدد كبير من المواطنين السعوديين.



​​​​​​​ولاحقا، ظهرت التيك توكر فاتيما في بث مباشر على حسابها عبر تيك توك، قالت فيه: "سمعت انو في كتير عالم مقاطعين تيك توك.. كتير رح نستقلكن بس ما تعتلوا هم، رح نخليكن على اطلاع بكل شي عم يصير".

بدورها، اعادت أحلام نشر الفيديو على حسابها ، وارفقته بالتعليق التالي: "من درى عنك يا انتي.. "كتييير راح نشتاق لكم".. إما الاعتذار وإلا الإفلاس.. يالله روحي اعمليلي تبوله جوعانة".