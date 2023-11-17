ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة الغنايم فى أسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار تقديم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

حيث استقبل قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبرة مجموعة من الأطفال في يوم ترفيهي ثقافي فني متكامل

حيث تم تقديم ورشة فنية للأطفال نفذتها ايمان على ابراهيم والتى قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن ما يحلو لهم من رسومات فنية مما أتاح للاطفال كل سبل الإبداع

والتعبير الفني. كما قدمت إيمان أمثلة من الرسومات البسيطة التي يمكن للأطفال تنفيذها بأنفسهم، مما أشعل شرارة الإبداع لديهم.

بعد ذلك، قامت هبه حسين صبرة بتنظيم جلسة تفاعلية للأطفال حيث أجابت على أسئلتهم واستمعت إلى أفكارهم. كما قامت هبه بإلقاء بعض المحاضرات القصيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال عن الفن والثقافة وأهميتهما في حياتنا.

لإضفاء المزيد من التنوع على النشاطات الثقافية، تم تنظيم حفل موسيقي صغير للأطفال حيث قدمت فرقة موسيقية محلية عروضاً مشوقة ومسلية. استمتع الأطفال بالألحان والإيقاعات وقاموا بالرقص والتفاعل مع الموسيقى بشغف.

كانت تلك التجربة تعتبر فرصة رائعة للأطفال للتعرف والاستمتاع بالفنون المختلفة وتنمية قدراتهم الإبداعية. حصل الأطفال على فرصة للتعلم والتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، سواء من خلال الرسم أو الموسيقى.

كما لا يمكننا نسيان الدور الترفيهي في هذا اليوم، حيث تم توفير العديد من الألعاب والأنشطة المسلية للأطفال. استمتع الأطفال بمشاركة أصدقائهم في الألعاب وتحدي بعضهم البعض في الأنشطة الجماعية.

تهدف فعاليات قصر ثقافة الغنايم إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية. وتشكل هذه الأنشطة فرصة للتعلم والترفيه في آن واحد. على الرغم من أن هؤلاء الأطفال قد قضوا وقتاً ممتعاً في يومهم الترفيهي الثقافي الفني، إلا أنهم أيضاً تعلموا كيفية التعبير عن أنفسهم من خلال الفن واكتشفوا مواهبهم واهتماماتهم الفنية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات