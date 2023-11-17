ثقافة دير الجنادلة تناقش قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية.

حيث قدم بيت ثقافة دير الجنادلة برئاسة أسامة عواد محاضرة تثقيفية بعنوان "قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك بمقر بيت ثقافة دير الجنادلة.

قدم فيها الأستاذ عبد الحكيم عامر رؤية جوهرية حول مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس فهي من الأمور الهامة التي تشغل جميع المدرسين في محاولة لإيجاد حلول وطرق خاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات التي قد يبدو بعضها معقداً.

والاحتياجات الخاصة مصطلح شامل لمجموعة واسعة من التشخيصات والتي منها التأخيرات في النمو والحالات الطبية والحالات النفسية والحالات الخلقية و يتم حل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس عن طريق تحديد متطلباتهم الشائعة.

هذا وقدم عامر حل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس من خلال الحاجة إلى دعم في الفصل الدراسي يمكن تقديم ذلك في مدرسة أو فصل مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي يتسني لهم الدمج مع غيرهم من الأسوياء.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات