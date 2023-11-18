رامي جمال يبدأ حفل "ليلة الدموع 2" وسط حضور جماهيري ضخم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأت منذ قليل أولى فقرات الحفل الغنائي "ليلة الدموع 2" الذي يقام مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ويضم نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي وسط حضور جماهيري ضخم وهم الفنان تامر عاشور، الفنان رامي صبري، الفنان رامي جمال، والفنان آدم.

ويشارك الفنان رامي جمال لأول مرة بفعاليات "موسم الرياض" وبدأ فقرته بتحية الشعب السعودي وهيئة الترفيه، ليقوم بعدها بغناء بأغنية "مات اللي فات"، وسط تأثر وتفاعل الجمهور، ومن المقرر أن يصعد المزيد من نجوم الحفل على مسرح أبو بكر سالم لغناء عدد من الأغاني الشهيرة والتي تتسم بالحزن.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة في شهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليقرر بعدها إقامة حفل جديد بنفس العنوان نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل كلًا من النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.

ويواصل "تركي" الترويج لموسم الرياض الذي يشهد العديد من الفعاليات الفنية والغنائية وسط كوكبة من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي وتحقق هذه الحفلات نجاحًا و نسب حضور جماهيري ضخمة.