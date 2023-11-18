خالد عز يغني "كده يا قلبي" على مسرح أبو بكر سالم في ليلة الدموع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

صعد الملحن والموزع الموسيقي خالد عز على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفل "ليلة الدموع" الذي يقام مساء اليوم الجمعة بموسم الرياض وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان رامي صبري، الفنان رامي جمال، والفنان آدم.

وقام "خالد" بغناء أغنية "كدا يا قلبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب والتي قام بتلحينها وكانت ضمن أحداث مسلسل "طريقي" بطولة شيرين وسط تأثر الحضور.

وشهد حفل "ليلة الدموع" منذ قليل صعود الفنان رامي جمال والذي حرص على تحية المتواجدين وبدأ بغناء أغنية "مات اللي فات"، و سيصعد المزيد من نجوم الحفل على المسرح لأداء عدد من أغانيهم الحزينة.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليقرر بعدها إقامة حفل جديد بنفس العنوان نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول.

وشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا مؤخرًا بعنوان "روائع بليغ حمدي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وشارك بالحفل كلًا من النجمة أنغام، الفنانة أصالة، الفنان ماجد المهندس، الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم والفنانة مي فاروق والتي كانت مفاجأة الحفل.