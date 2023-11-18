شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي: أحضر لفيلم عن مشاكل وعقد الأطفال.. وهذا موقفي من الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم أحمد حلمى خلال لقائه بالإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى أنه يحضر لفيلم من المقرر بدء تصويره شهر يناير المقبل، ويتنمى إلى طبيعة الأعمال السيكولوجية التي تخص مشاكل وعقد الأطفال.

وعن عدم تقديمه اعمال درامية قال حلمى خلال الفترة المقبلة أحضر عمل سيكون مفاجأة ودائما أختار الأنسب لتقديمه.

وبكى النجم أحمد حلمى خلال لقائه بالإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى خلال حديثه عن فلسطين، وقال بنموت كل يوم بسبب اللى بنشوفه ولازم نكمل ونبقى أحسن ويارب ينصر فلسطين وأهلها .

وأضاف خلال حديثه عن أقرب الأفلام إلى قلبه الذى قدمها، وهي: عسل أسود وكده رضا وآسف على الإزعاج .

وأشار أنه ظهر في وقت الدور الثانوى لم يكن موجودا، وكان هناك تغير في مناخ السينما وخاصة الشبابية، مشيرا أن المخرج شريف عرفة قال لى الدور الثانى قماشته أوسع من الأول في الكوميديا وأنا اكتشفت ده بالفعل بعد ذلك .

وقال النجم أحمد حلمى خلال لقائه الإعلامى محمود سعد فى برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى، إنه قدم مشهدا مع الزعيم عادل إمام فى فيلم التجربة الدنمركية وبالنسبة لى لديه موهبة وكاريزما لم أرها فى شخص آخر، وظل بطلا طول العمر فى أعماله، وهذا قليل ما يحدث، مشيرا أنه أول مرة شاهده فى العرض الخاص لفيلم "ليه خلتنى أحبك".

وأضاف كان تربطه علاقة بالراحل محمود عبد العزيز حيث كان يسكن بجوارى فى شقة المهندسين ويجيب لى العسل دايما.

وعن علاقته بالراحل أحمد زكي أكد حلمى خلال لقائه أول مرة شاهدته فى مهرجان الإسكندرية السينمائى، حيث كنت أعمل وقتها مساعد مخرج وكان يعمل فى الإعداد الإعلامى عمرو عبد الحميد، وقابلت زكى وسألته عددا من الأسئلة فى المطعم وأعجب بأسئلتى وقال لعمرو عبد الحميد، يا ريت تضيف الأسئلة دى معاك.

وحل أمس النجم أحمد حلمي ضيفاً في برنامج "Sold out" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، على قناة Cbc، ومنصة Watch it الرقمية، وتحدث أحمد حلمى عن بدايته قبل التمثيل، قائلاً: "مكنتش بفكر إنى أكون ممثل، ومثلت بالصدفة، واه كنت حاسس وأنا صغير إنى هابقى معروف في أى وظيفة بشكل عام".

وتابع أحمد حلمي: "والدتى بتعرف ترسم أوى وأنا أخدت منها الموهبة دى، وكنت شايف إن ممكن أبقى معروف في حتة الرسم، وأنا في تانية ثانوى كنت بشتغل في مطبعة أثناء الدراسة وأنا في بنها، حاجات يتم طباعتها على التيشرتات".

وعن أعماله المتعلقة بقصص من حياته، قال أحمد حلمي: "فيلم عسل أسود منى زكى قالتلى إنى مش هاينفع أعمله ومكنتش مقتنعة عشان إن ده شخص عايش في أمريكا لأكثر من 20 سنة، وأنا معيشتش هناك فمش هاعرف أعمله وكمان اللغة".

وتابع أحمد حلمي: "الفيلم كان المفروض يعمله عمر الشريف وأنا كنت هابقى موظف في شركة، ولكن لما قرأت السيناريو فقلت لخالد دياب إيه رأيك نخليه أكتر عن الشباب ونلقى نظرة عن الشباب اللى هاجر بره، وفكر فى الموضوع وقالى ممكن نعمل كدة وبدلنا السيناريو".

وأضاف أحمد حلمي: "كل شيء كان يقول إنى منفعش ولا شكل ينفع ولا لغة تنفع ولا تفكير شخص يكون عايش سنين في أمريكا، وقعدت مع واحد مصري كان عايش في أمريكا اسمه آدم، واستعنت بيه في قراءة السيناريو واقوله على المواقف في السيناريو واشوف رد فعله وموقفه إيه لو حصل له حاجة من الموجودة في السيناريو، وعشان كدة الفيلم بيعبر شوية عنى لإنى عيشت بره مصر فترة كبيرة بعيد عن بلدى".

واستكمل أحمد حلمي: "أما فيلم آسف على الإزعاج مرتبط شوية بمشاعري تجاه والدى الله يرحمه، وحاسس إنى ملحقتش أقعد معاه وقت طويل، ويمكن لما بتمثل حاجة أنت عيشتها بتقدر تعبر عنها بصدق عشان بتكون عيشته وحسيته".