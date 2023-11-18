شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز يروج لمسلسل "العودة" ويعلق: توكلنا على الله قريبا على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان وليد فواز لمسلسل العودة الذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين، ونشر صورة البوستر على صفحة التواصل الاجتماعى وعلق قائلا : توكلنا على الله قريبا على DMC العودة.

مسلسل "العودة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ممزوج بالطابع الصعيدى، وتم تصوير أغلب مشاهده فى مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد والى، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.

وأعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بردود الفعل الكبيرة التى أتته عن مسلسل صوت وصورة، قائلاً: فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "لم أكن أتوقع نهائيًا ردود الفعل الكبيرة على شخصية عبد الغنى خلال أحداث العمل، خاصة على السوشيال ميديا أو فى الشارع العادى، حتى رأيت الكثيرين يعتبرون ذلك بمثابة عودة ليا".

وأضاف وليد فواز عن ذلك: "أعتبر شخصية عبد الغنى نقلة كبيرة لى ومنحتنى فرصة ثانية لتصحيح مسارى فى مسيرتى الفنية، فإذا كنت قد تعطلت بسبب أخطاء مهنية أو حتى تأثرت سلبًا بأمور فى حياتى الخاصة فقد جاءت تلك الشخصية فرصة لتصحيح المسار".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.