ميرنا وليد - بيروت - تفاجئ حضور حفل "ليلة الدموع" مساء اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني الجاري بصعود الفنانة السورية أصالة على المسرح لتشارك في الحفل.

وفور صعودها على المسرح، استقبلها زميلها المايسترو هاني فرحات ليقبل يدها ترحيبا بها، وغنت أصالة أشهر أغانيها الحزينة مثل "آسفة" و"مابقاش أنا" و"حبيبي الأولاني" مع الفنان رامي صبري.

وافتتح الحفل الفنان المصري رامي جمال، الذي قدم عددًا من الأغاني، وبعده الموسيقار خالد عز، الذي قدم 3 أغاني إحداهن أغنية "كده يا قلبي" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي تفاعل معها الجمهور، والموسيقار هاني فرحات بكى أثناء الغناء.

ومن ثم صعد الفنان المصري رامي صبري على خشبة المسرح، وقدم 4 أغنيات، وهم "حياتي مش تمام"، "كل ما أنساها افتكرها"، "مسألتنيش"، "غريب الحب"، وأختتم فقرته بأغنية "يمكن خير" وتفاعل معه الجمهور .

كانت هذه تفاصيل خبر المايسترو هاني فرحات يفاجئ أصالة في ليلة الدموع .. هذا ما فعله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.