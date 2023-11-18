فن ومشاهير

بوست مارون للمرة الأولى في موسم الرياض 2023..أغاني جديدة وملابس غير اعتيادية

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ياسر رشاد - القاهرة - اعتلى الرابر الأمريكي الشهير بوست مالون مسرح موسم الرياض 2023 للمرة الأولى في فعالياته التي تضم رموز غنائية عربية وعالمية. 

 

ظهر بوست مالون بالزي الخاص بنادي الهلال السعودي لكرة القدم، الأمر الذي لاقى تفاعل خاص من الحصور، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه sun flower, better now, go flex, chemical 

بوست مالون

 

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بوست مالون من الحفل

 

 

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:
أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:
تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في والفن والغناء والمصارعة، منهم: “، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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