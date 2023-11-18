الصور الأولى من حفل زفاف نجل عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الإعلامي عمرو أديب مساء اليوم الجمعة بزفاف نجله "خالد" في حفل عائلي اقتصر على تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين بعيدًا عن أعين الصحافة والإعلام وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب من حفل الزفاف وقام خلاله بتوجيه الشكر والتحية للحضور وعلق قائلا: "الطيبة دي أساس استكمال الحياة واحنا بقينا في عصر قليل أوي فيه الطيبين ولذلك أنا فخور جدًا أني بنتمي لعيلة كلها ناس طيبة جدًا أنا بشكر حضراتكم شكرًا جزيلًا أن انتوا جيتوا انهاردة وكان نفسي أعيط بس مش عارف".

واحتفل "عمرو" بخطوبة نجله "خالد" بشهر أغسطس الماضي بحضور زوجته الإعلامية لميس الحديد ونشرت صورة وقتها من حفل الخطوبة وهنأته قائلة: " أول عريس في جيل شباب عيلة أديب، خالد عمرو أديب، ألف مبروك يا خلود وللعروسة الجميلة فرح الطوخي وألف مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور".

كما نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب صورًا من كواليس حفل الخطوبة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها مع عدد من أقاربها منهم عمها الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي ووالدها المخرج عادل أديب والتقطوا عدد من الصور التذكارية مع "خالد" برفقة عروسته.