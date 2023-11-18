أصالة تفاجئ حضور حفل "ليلة الدموع 2" وتشارك رامي صبري الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة أصالة في حفل "ليلة الدموع" الذي يقام مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والذي يضم عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وقامت "أصالة" بتحية الحضور فور صعودها على مسرح أبو بكر سالم وشاركت الفنان رامي صبري غناء أغنيته "حبيبي الأولاني" وظهرا وهما في قمة اندماجهما على المسرح وسط تأثر الحضور بالأغنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون خلالها الفنان رامي صبري مع الفنانة أصالة حيث تعاونا من قبل بحفل "متحف الحضارة" وقاما بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منها "حياتي مش تمام"، "و "مش فاكر"، "شايفة فيك".

ويضم حفل "ليلة الدموع 2" كلًا من الفنان تامر عاشور، الفنان رامي صبري، الفنان رامي جمال، والفنان ادم، كما شارك الملحن والموزع الموسيقي خالد عز وقام بغناء أغنية "كده يا قلبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب والتي قام بتلحينها.

وأقام تركي آل الشيخ حفلًا بعنوان "ليلة الدموع" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وضمت عدد من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وهم الفنان تامر عاشور، الفنان هيثم شاكر، الفنان مسلم، الفنان طارق الشيخ، الفنان حمادة هلال، الفنان أحمد كامل بقيادة المايسترو هاني فرحات وحقق الحفل نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليقرر بعدها إقامة حفل جديد بنفس العنوان نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول.