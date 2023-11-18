أحمد العوضي: انفصلت فنيا عن ياسمين عبد العزيز.. و "حق عرب" بمفردي

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على قناة "القاهرة والناس" وتطرق خلاله للعديد من الموضوعات منها أعماله الفنية وعن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ومشاركته عدد من أعمالها الدرامية خلال السنوات الماضية.

وتحدث عن علاقته الفنية بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز وعن مشاركته معها في عملين هما "اللي ملوش كبير" و"ضرب نار"، وكشف أنهما قرارا الانفصال فنيًا لبعض الوقت، وان قرار الانفصال جاء ليعطوا فرصة لأنفسهم ويشاركوا في الأفلام التي يريدون المشاركة بها وأن موسم دراما رمضان المقبل لن يشتركا في عمل درامي واحد وسيكون لكلًا منهما عملًا فنيًا خاصًا به.

وأوضح أنه سيشارك في رمضان المقبل 2024 من خلال مسلسل "حق عرب"، والذي يعد بداية الانفصال الفني عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

يذكر أن أحمد العوضي يواصل تصوير فيلمه "الإسكندراني" والذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج خالد يوسف وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية منهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.