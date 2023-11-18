أحمد العوضي: "شائعة إنفصالي عن ياسمين عبدالعزيز بتطلع كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على قناة "القاهرة والناس" وتطرق خلاله للعديد من الموضوعات منها أعماله الفنية وعن علاقته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ومشاركته عدد من أعمالها الدرامية خلال السنوات الماضية.

وعلق "العوضي" على أسباب شائعة انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز المكررة قائلا: "شائعة انفصالي عنها بتطلع كل يوم، السبب أن حد عايز ريتش وزيادة شهرة".

وأشار "العوضي" في حديثه إلى أن ارتباط ياسمين عبدالعزيز به لم يشعر أحد بالضيق، موضحًا أن ارتباطه بالفنانة ياسمين لم يضره بشئ في الوسط الفني.

مضيفًا: "ليس هناك شخص قادر على أن يضرهم في ارتباطتهم، وأنا رومانسي أفعال وليس بالكلام، موضحًا: "بقولها بحبك ووحشتيني.. الكلام اللي بعد كده مبعرفش أقوله".

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تشاركا من قبل بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "ضرب نار" وحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.