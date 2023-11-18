الحلفاوي يسخر من تصريحات نتنياهو: "عمل اللي بيحاول العرب يعملوه بقالهم سنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي من تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو ومحاولة تبريره قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات بحجة اختباء عناصر حركة حماس بداخلها وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده على الرغم من محاولات الغرب دعم الكيان الصهيوني إلا أن تصريحاته مؤخرًا كانت سبب كبير في معرفة الغرب حقيقة الوضع في فلسطين.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق على تصريحاته قائلا: "منذ أواخر أربعينات القرن الماضي تعمل فلسطين والعرب عمومًا على شرح القضية وإظهار الحقيقة للرأي العام العالمي، فإذا بنتنياهو في ظرف أسابيع يحقق بامتياز ما يحاول العرب تحقيقه خلال عشرات السنين".

وقام عدد من متابعيه بتأكيد حديثه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ونشروا مؤشرات تؤكد تغيير الرأي العام في أمريكا وانجلترا لصالح القضية الفلسطينية، وأفاد التقرير أن هناك ما يقرب من 51% من الشباب لديها وجهة نظر إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني وعن زيادة هذه النسبة وسط كذب وافتراء الكيان الصهيوني الذي يحاول أن يظهر نفسه كضحية طوال الوقت وهو ما يتم كشفه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الداعمين للقضية والشعب الفلسطيني.

وعلق العديد من متابعيه قائلين: "صدقت يا قبطان أصبحت من مجرد شعارات للشباب لقضية بحث وتقصي حقائق، ربك لما يريد العالم كله فهم اخيرًا وبدون شرح من العرب، صحيح لكن الثمن كان غالي أوي، بس راح شهداء أطفال ونساء كتير، فعلًا عادت القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية بقوة منذ أحداث السابع من أكتوبر، كلامك صحيح يافنان".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.