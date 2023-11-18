شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى أحمد زكى وعيد ميلاد منى زكى وأحمد حلمى اليوم 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الذكرى الـ 77 لميلاد أحد أعظم من أنجبت السينما المصرية الفنان الكبير أحمد زكي، فهو من مواليد 18 نوفمبر عام 1946، وفي نفس اليوم يحتفل النجمين أحمد حلمي وزوجته منى زكي بعيد ميلادهما.

ولد أحمد زكي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وبعد إنهائه الدراسة في المدرسة الصناعية، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه 1973، وبعد تخرجه عمل في المسرح، وشارك في عدد كبير من المسرحيات، أبرزها: "مدرسة المشاغبين، هاللو شلبي، العيال كبرت، اللص الشريف".



أحمد زكي

ثم اتجه إلى السينما في منتصف سبعينات القرن العشرين، وتمكن أن يلفت الأنظار إليه بسبب موهبته الكبيرة وإتقانه لكل شخصية يقوم بها، وقدم عشرات الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وظلت حتى الآن راسخة في عقول المشاهدين، منها: "البيه البواب، موعد على العشاء، زوجة رجل مهم، الهروب، البرئ، ناصر 56، النمر الأسود، سعد اليتيم، شادر السمك، أربعة في مهمة رسمية، كابوريا، امرأة واحدة لا تكفي، الامبراطور، الهروب، ضد الحكومة، وغيرها من الأفلام التي كان أخرها فيلم "حليم"، الذي توفي أثناء تصويره بسبب معاناته من مرض سرطان الرئة، ليرحل عن عالمنا عام 2005، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا.



منى زكي وأحمد حلمي

أما النجم أحمد حلمي فهو من مواليد 18 نوفمبر عام 1969، وكانت بدايته في المجال الإعلامي كمذيع من خلال برنامج " لعب عيال"، ثم اختاره المخرج شريف عرفة في فيلم "عبود على الحدود"، عام 1999 ليكون أول مشاركة سينمائية له، ويشارك بعده في عدد من الأفلام، قبل أن يصبح نجم شباك، ويتصدر هو الأفلام، ولعل من أبرز أفلامه: "ميدو مشاكل، كده رضا، آسف على الإزعاج، ظرف طارق، جعلتني مجرما، مطب صناعي، وغيرها".

كما تحتفل النجمة منى زكي هي الأخرى اليوم بعيد ميلادها الـ 47، فهو من مواليد 17 نوفمبر عام 1976، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبدأت التمثيل وهي طالبة، وكانت أولى تجاربها المسرحية مع الفنان محمد صبحي، في مسرحية "بالعربي الفصيح"، ثم عملت في السينما في منتصف تسعينيات القرن العشرين، وشاركت في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، كما كان لها ظهورا بارزا ومميزا في بدايتها في السينما مع الفنان أحمد زكي من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، لتشارك بعدها في عدد أكبر من الأعمال الفنية مثل: "أبو علي، أحلام عمرنا، أفراح القبة، الصندوق الأسود، لعبة نيوتن، العنكبوت، تحت الوصاية".