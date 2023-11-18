شكرا لقرائتكم خبر عن "ويجز" يتصدر والمصريون يهيمنون على قائمة فوربس الشرق الأوسط للأكثر تأثيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر المصريون على قوائم فوربس الشرق الأوسط في نسختها السادسة، والتي تصدر سنوياً للأشخاص المبدعين من الشباب دون سن الثلاثين والذين يحدثون تاثيراً في مجالاتهم، وكان ابرز المصريون الذين تم اختيارهم في قائمة الترفيه النجم المصري "ويجز".

وتضمنت قوائم فوربس الشرق الأوسط، في نسختها السادسة لأول مرة 125 مشاركاً ومشاركة موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، والتي تعد النسخة الجديدة من القوائم التي كانت تصدر سنوياً بمعدل 100 مشارك فقط.

ووفقاً لمنصة فوريس، فإن المصريون هيمنوا على القائمة بواقع 44 مشاركة، يليهم السعوديون بـ 15 مشاركة، ثم لبنان والإمارات والأردن بواقع 14 و13 و10 مشاركات، وتقسم القوائم كالأتي "فئة التمويل والتجارة الألكترونية"، ومن ثم فئة "العلوم والتكنولوجيا" وفئة "التأثير الاجتماعي"، ومن ثم فئة "الترفيه".