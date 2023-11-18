شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا إيزيس على مسرح الجمهورية.. 25 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقيم أوركسترا إيزيس حفلاً موسيقيًا على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، بقيادة المايسترو خالد صالح، وسيتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية لمؤلفين عالميين.
وقدم سلسلة حفلات للأطفال في المناطق العشوائية عام 2015 قائمة على مزج الموسيقى الكلاسيكية مع الحكي من خلال منحة من "الفولبرايت" للعمل المجتمعي بالإضافة لمشاركته في مهرجان "حكاوي" الدولي للأطفال على مسرح الهناجر عام 2016، وعزف الموسيقى الكلاسيكية في شوارع القاهرة والمحافظات بالتعاون مع مؤسسة "محطات للفن المعاصر".
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