شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوبرا الإسكندرية تحيى حفل بعنوان "ليلة سمع" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام، حفلاً تحت عنوان "ليله سمع"، يوم الخميس 23 نوفمبر الجارى، في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح سيد درويش بالإسكندريةـ ويتم الحجز عبر موقع "تذكرتى".

ويتضمن برنامج الحفل عدداً كبيراً من الأغاني، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا الإسكندرية وهم: «نعمة عصمت، شمس إبراهيم، ولاء طلبه، هوايدا صلاح، مجدى حرب، أشرف عبود، مصطفى سعد، ياسر سعيد».

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004 حتى بدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال، وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.