شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ونس بقيادة الموسيقار طارق عباس تقيم حفلاً بمعهد الموسيقى العربية.. 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم فرقة ونس بقيادة المايسترو طارق عباس حفلاً غنائيًا علي مسرح المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل مثل "حلاوة شمسنا، وطائر ياهوي".

يذكر أن فرقة ونس أنشأها الدكتور طارق عباس، وهي فرقة موسيقية تجمع في أغانيها بين التراث والمعاصرة، وغالبية أعضائها من الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية في القاهرة.

طارق عباس هو ملحن معتمد في الإذاعة المصرية، يعمل مدرّسًا للغة العربية لغير الناطقين بها في مركز اللغة العربية للعلوم والثقافة التابع لجامعة القاهرة، ويتّبع أسلوبًا فريدًا منذ العام 2001 في تدريس الأجانب باستخدام الموسيقى والغناء.

بدأ عباس تعليم تلامذته الأغاني المصرية التراثية سواء باللغة الفصحى أو اللهجة العامية، وفي العام 2017 أسس فرقته الخاصة "ونس" التي تضم أعضاء من كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وأفارقة وغيرهم، لنشر الثقافة المصرية بين الأجانب.