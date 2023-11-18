صلاح ذو الفقار كان يخشى أن يخسر شادية وفتوى شرعية دفعته لإلقاء يمين الطلاق عليها

ميرنا وليد - بيروت - يعد فيلم "كرامة زوجتي"، بطولة الفنانة المصرية شادية والممثل المصري صلاح ذو الفقار، من الأفلام المميزة التي جمعت بين الزوجين قبل انفصالهما.

إلا أن هذا الفيلم كان قد تسبب بمشكلة لـ ذو الفقار، كادت أن تعكر صفو حياته.

وتدور أحداث الفيلم حول محمود (ذو الفقار) الذي يمضي وقته يحاول التقرب من نادية (شادية) زميلته في النادي، التي تشترط عليه قبل الموافقة بأنه إذا خانها فستخونه بالمثل، وبعد شهور من الزواج تكتشف خيانته مع إحدى عميلاته، وتبدأ في التصرف معه بطريقة توحي بأنها تخونه.

ويزيد الشك عند ذو الفقار، فينهال عليها ضربًا، ثم يقول لها "أنتِ طالق".

عندما أتت بروفة المشهد كان ذو الفقار ينطق الكلمة بصعوبة بالغة، وفي موعد التصوير، عندما دارت الكاميرا، وقفت العبارة بين أسنانه وتعثر لسانه.

وخشي ذو الفقار إن نطق تلك الكلمة أن تصبح زوجته طالقاً منه بحكم الشرع، الذي قد لا يعترف بالتمثيل أو بالمزاح، فرفض نطق الكلمة وتوقف التصوير.

إلا أن صناع الفيلم أصلحوا الموضوع، وقالوا له أن علماء الأزهر كانوا قد أفتوا جميعاً بأن الطلاق لا يقع إطلاقاً، وذلك بعدما حصل حادث شهير مقارب لهذا الموقف، بين الممثل أنور وجدي وزوجته وقتها الفنانة ليلى مراد، وكان من المفترض أن يُطلقها ضمن سيناريو أحد أفلامهما، فأرسل لعلماء الدين بالأزهر الشريف يسألهم رأيهم بالأمر.

ودلل العلماء على أن الطلاق لا يقع لأن جوهر الموضوع في النية وأصحابها، مثل زواج البطل والبطلة في نهاية كل فيلم لا يؤدي إلى زواج حقيقي بينهما، حتى ولو ظهر المأذون على الشاشة وهو يعقد قرانهما.

وبتلك الفتوى، ألقى صلاح ذو الفقار يمين الطلاق على شادية، وخرج الفيلم على أفضل ما يكون.