ممثل أميركي شهير متهم بإصابة سيدة بإعاقة دائمة

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت امرأة الممثل النمساوي-الأميركي أرنولد شوارزنيغر، بأنه تسبب بإصابتها بإعاقة دائمة، عقب تعرضها لحادث سير في كانون الثاني/يناير 2022.



ورفعت شيريل أوغسطين دعوى قضائية ضد أرنولد، وادعت أنها تُركت بـ"إعاقة دائمة" بعد إصابتها بالحادث، كما تزعم أنه طلب منها توظيف أطباء وجراحين لفحصها وعلاجها ورعايتها، ما أدى إلى انفاقها مبالغ مالية كنفقات طبية وعرضية.

وتدعي "أوغسطين" في الدعوى القضائية، وفقاً لوثائق المحكمة، أنها لم تكن قادرة على العمل منذ وقوع الحادث، وفقدت القدرة على قيادة السيارة، ودفعت نفقات أخرى من أموالها الخاصة. وطلبت شيريل من أرنولد تغطية الأضرار التي لحقت بها.

يذكر أن أرنولد كان متورطاً في حادث تحطم عدة سيارات في حي برينتوود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في كانون الثاني/يناير 2022، بحسب ما ذكرت الصحف.

وبينما كان شوارزنيغر يقود سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات "يوكون"على بعد ميل تقريبًا من منزله، اصطدم بسيارة "بريوس" حمراء، وانقلب على السيارة الأصغر قبل أن يصطدم بسيارة "بورش كايين".

ونقل سائق السيارة "بريوس" إلى مستشفى محلي بعد تعرضه لإصابة في الرأس.



