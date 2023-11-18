شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للموسيقى تقيم حفلاً على المسرح الكبير بالأوبرا.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
جدير بالذكر أن آخر حفلات الفرقة القومية العربية للموسيقي كانت بقيادة المايسترو حازم القصبجى، على مسرح الجمهورية، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الحماسية والعاطفية منها، مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادى، زهره المدائن، أصبح الآن عندى بندقية، يا مسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني .. أداء أحمد عادل، هند النحاس، سعيد عثمان، سارة ذكي، محمد طارق، غادة آدم.
يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربى وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.
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