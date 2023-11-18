شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي ومنى زكى يكشفان سر قصة حبهما ونجاح زيجتهما على مدار 21 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب كبير وزواج طويل جمعا النجمين أحمد حلمي ومنى زكى، اللذان يحتفلان اليوم بعيد ميلادهما، حيث يتصادف أيضًا في نفس اليوم، فلم يجتمعا على الزواج وحب الفن فقط وإنما أيضًا على نفس يوم المولد، ومنذ زواجهما من حوالي 21 عامًا، يحرصان في كل مناسبة أو لقاء على التعبير عن حبها الصادق لبعضهما البعض.

وقال حلمي في أحد اللقاءات التليفزيونية عن علاقته بمنى زكي: قصتي مع منى زكي هي قصة مجنونة بكل تفاصيلها، والناس لما بتغير في بعض مبيكملوش، ولكن اكتشفنا إننا لما غيرنا في بعض حاجات كتير، التغيير طلع صحي لينا إحنا الاتنين وعلاقتنا، ومكنش في شيء مهم أوي، بالعكس كان شيء معطل جدا".



أحمد حلمى ومنى زكى

كما أعرب عن حبه الشديد لها، مستكملاً حديثه: "منى هي السبب في مراحل كتير ليا على المستوى الإنساني والمهني كمان، وفعلا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، عندها كمية من الصدق في عالم مجامل.. فإزاى تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين ومش مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف وده اللى اتعلمته منها، وهي سند حقيقي ليا، وبشوف نفسي من خلالها".



حلمى مع منى زكى

وأعربت منى زكي هى الأخرى عن حبها لشريك حياتها أحمد حلمي في أكثر من لقاء ومناسبة قائلة: "أحمد حلمي هديتي من ربنا، وعلّمني معنى التسامح، ودايمًا بيتفهم ظروف شغلي، وبيحب نجاحي، وشجعني أكون أحسن عشان كدا أنا بعشقه

وفي لقاء آخر أشارت: "كان داعم جدًا ليا، ومحظوظة إنه فاهم شغلتي وأنا فاهمة شغلته، وإن عنده مقدار من التسامح والحب، وفاهم إن البيت وعيالنا حاجة مشتركة بيني وبينه، والشغل له وقته".