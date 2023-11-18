نعمت مختار.. أم كلثوم أعطتها هذا اللقب وما علاقة فريد الأطرش؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة والممثلة المصرية نعمت مختار، في عدد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء الوطن العربي.

وتعتبر نعمت واحدة من الوجوه المميزة في السينما المصرية.

اشتهرت نعمت كراقصة، إذ بدأت بالرقص الشرقي منذ سن صغيرة، ووصفتها كوكب الشرق أم كلثوم بأنها "سيمفونية الرقص الشرقي"، كما أنها كانت تشارك الموسيقار فريد الأطرش في جميع حفلاته.

لم تقتصر موهبة نعمت مختار عند التمثيل والرقص فقط، إلا أنها امتلكت موهبة الغناء أيضاً، وقدمت عدداً من الأغنيات خلال مشوارها الفني، وتعاونت مع العديد من الشعراء والملحنين، أبرزهم الموسيقار بليغ حمدي الذي قدمت معه أغنية "من عينيا".

وشاركت نعمت في ما يقارب الخمسين فيلماً سينمائياً أمام كبار الفنانين والمخرجين، وأبرزها: "حمام الملاطيلي، عدوية، الزوج العازب، أنا الهارب، حسن ونعيمة" والعديد من الأفلام الأخرى.

قامت نعمت مختار بالغناء في فيلم سينمائي واحد، وهو فيلم "المشاغب" الذي شارك في بطولته: فريد شوقي، ومحمود المليجي، وسهير المرشدي، وهو من إخراج نيازي مصطفى.

يذكر أن نعمت مختار كانت قد اعتزلت الفن بشكل تام في منتصف السبعينيات، وبحسب المعلومات المنتشرة فقد توفيت في 9 من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989، عن عمر ناهز الـ57 عاماً، إلا أن المنتج عمرو الصيفي، إبن الممثلة زهرة العلا، نفى وفاتها.