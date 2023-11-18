- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - بعد انفصالهما الأخير الذي دام حوالي سنة ونصف السنة انتشرت أخبار عن عودة الفنان السوري حسام جنيد الى الممثلة إمارات رزق اثر انتشار صورة قيل انها التقطت حديثاً لهما.
وان صحت هذه المعلومات التي لم يتم تأكيدها حتى الساعة من قبل حسام او حتى امارات فهي لن تكون المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك اذ انفصلا أكثر من 4 مرات في السابق وعادا الى بعضهما.
يذكر ان الثنائي لديهما ابنتين "وطن" التي ولدت في 2013 و"إحساس" التي ولدت في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنفصالهما 4 مرات.. عودة حسام جنيد وإمارات رزق الى بعضهما تحدث بلبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.