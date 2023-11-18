بعد إنفصالهما 4 مرات.. عودة حسام جنيد وإمارات رزق الى بعضهما تحدث بلبلة

ميرنا وليد - بيروت - بعد انفصالهما الأخير الذي دام حوالي سنة ونصف السنة انتشرت أخبار عن عودة الفنان السوري حسام جنيد الى الممثلة إمارات رزق اثر انتشار صورة قيل انها التقطت حديثاً لهما.

وان صحت هذه المعلومات التي لم يتم تأكيدها حتى الساعة من قبل حسام او حتى امارات فهي لن تكون المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك اذ انفصلا أكثر من 4 مرات في السابق وعادا الى بعضهما.

يذكر ان الثنائي لديهما ابنتين "وطن" التي ولدت في 2013 و"إحساس" التي ولدت في عام 2018.