شكرا لقرائتكم خبر عن من "ورد ريحان" إلى "السيستم".. انتعاشة سينمائية لـ أحمد الفيشاوى 4 أفلام دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية سينمائية يعيشها الفنان أحمد الفيشاوي خلال هذه الفترة، فمن المنتظر أن يطل على جمنهوره من خلال 4 أفلام خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصوير بعضها وبعضها ما زال يواصل تصويرها.

فيلم السيستم

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، حيث نشر عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، ، ويشاركه في البطولة كل من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

فيلم ولاد رزق 3

بدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بعد تحقيقه النجاح في جزئيه الأول والثانى، ويشاركه في البطولة كل من، أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

فيلم ورد وريحان

انتهى أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم "ورد ريحان" ويجسد خلاله شخصية "زين" وهو شخص مريض نفسي يعاني من كذب من هم حوله، ويشاركه في بطولة العمل رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

فيلم عادل مش عادل

ينتظر النجم أحمد الفيشاوي عرض فيلم "عادل مش عادل" والذى انتهى من تصويره الشهر الماضى، حيث من المقرر أن يعرض بالسينمات في موسم منتصف العام، ويشاركه في البطولة كل من، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.