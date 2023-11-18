شكرا لقرائتكم خبر عن صور لـ أحمد حلمى ومنى زكى من الخطوبة للزواج تحمل عنوان "الحب الحقيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير منا عن "الحب الحقيقي" فلا أحد أن يعيش دون حب ومودة واحترام، هذه الكلمات تنطبق على الثنائى أحمد حلمي ومنى زكي، اللذان يحتفلان بعيد ميلادهما اليوم السبت 18 نوفمبر، ويرى الجمهور في عيونهما نظرات الحب والدعم، فلا أحد فيهما يخفى عن الآخر ويعترف بحبه له أمام عدسات الكاميرات، فهما ثنائي حققا النجاح سويًا في السينما وفى الحياة الزوجية أيضًا.



خطوبة احمد حلمي ومنى زكي

ظهر الثنائى أحمد حلمي ومنى زكى في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية أثناء تكريم أحدهما أو حصول أحدهما على جائزة، فعلى سبيل المثال عندما حصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة لأكثر من مرة من أكثر من جهة، تواجد النجم أحمد حلمي بجوارها ليساندها ويدعمها ويحتفل معها بهذه الجائزة، وهو الأمر الذى لم يختلف عن منى زكى أثناء حصول أحمد حلمي على جائزة أيضا، فهى دائما تتحدث عن زوجها أحمد حلمي في البرامج التليفزيونية وتدافع عنه وتشيد به وبصفاته بشكل مستمر.



احمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بالهالوين

قصة حب النجمين منى زكى وأحمد حلمى نشأت منذ 21 عاماً ولكن من طرف واحد وهو أحمد حلمى، الذى ظل يخفى حبه لمنى وهما فى بداية مشوارهما الفنى، حيث كان خجولًا تجاه حبه لمنى، لكن فى نفس الوقت كانت تربطه بها علاقة صداقة، حتى جاءت اللحظة التى تجرأ فيها حلمى بحبه، وكانت هى اللحظة التى تحركت فيها مشاعر منى زكى، وبناء عليه وافقت على الارتباط بحلمى.



احمد حلمي عانق منى زكي بعد حصوله على جائزة أفضل ممثلة من إحدى المحافل الفنية

كانت منى زكى وقتها تصور فيلمها «أفريكانو» فى جنوب أفريقيا، وهى فترة استلزمت وجودها خارج البلاد، وهو ما لم يعتاد حلمى عليه، فشعربافتقاد الحبيبة والصديقة، وقرر إرسال «بوكيه ورد» إليها، وعندما استقبلت منى هذه الورود انتابتها حالة من السعادة لتتصل بحلمى تليفونيًا تشكره على هذه الهدية الرومانسية التى لم تتوقعها، فيصارحها فى نفس المكالمة بحبه لها، وهو ما استقبلته منى بفرحة وقبول، لتتوالى بعدها الأحداث بزواجهما وإنجابهما طفلتهما الأولى «لى لى» ثم طفلهما الثانى "سليم" والثالث يونس



جلسة تصوير تجمع منى زكي واحمد حلمي فى الاحتفال بعيد ميلادهما



حضور الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي مهرجان القاهرة السينمائي