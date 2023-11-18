كورتني وترافيس يعلنان عن أمر هام بعد أسابيع من ترحيبَهما بطفلهما الاول

في الخامس من نوفمبر الحالي، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كردشيان وزوجها عازف الدرامز ترافيس باركر عن ترحيبهما بطفلهما الأول.

وفي الساعات الماضية، كشفت مواقع اجنبية عن الاسم الذي اختارته كورتني وترافيس لطفلهما الأول وهو Rocky Thirteen Barker وأن الطفل ولد في الاول من تشرين الثاني/نوفمب 2023.

وكانت كورتني قد فاجأت متابعيها بالإعلان بطريقة فريدة جدًا أنها حامل بطفلها الأول من ترافيس باركر الذي كان يُحيي حفلاً فنيًا في لوس أنجلوس.

خلال الحفل، رفعت كورتني لافتة كُتب عليها “ترافيس، أنا حامل”، هنا شعر ترافيس باركر بصدمة عند رؤية لافتة زوجته، فمن المحتمل أنه اكتشف الأمر في نفس الوقت مع الجمهور. عندئذٍ ترك ترافيس المسرح وتوجّه صوب كورتني وتبادلا العناق والقبلات.

وكانت كورتني كردشيان قد تزوجت رسميًا من ترافيس باركر في احتفال بسيط اقيم منتصف أيار/مايو ٢٠٢٢ في كاليفورنيا.

نذكر أن هذا الزواج هو الأول لـ “كورتني”، لكن لديها ثلاثة أولاد من حبيبها السابق سكوت ديسيك. أما عازف الروك “ترافيس باركر”، فقد سبق له أن تزوّج مرتين. المرة الأولى من ميليسا كينيدي والمرة الثانية من شانا موكلر وأنجب منها ولدين.