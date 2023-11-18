بعد الإنفصال بينه وبين هنا الزاهد .. أحمد فهمي يثير الجدل بتعليقه

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنفال الممثلين الشهيرين أحمد فهمي وهنا الزاهد، نشر فهمي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للنجمة العالمية أنجلينا جولي تقول فيه:"لم أفهم أبداً لماذا بعض الناس محظوظون بما فيه الكفاية ليولدوا ويحظوا بالفرصة التي حصلت عليها للحصول على هذا الطريق في الحياة، ولماذا في كل أنحاء العالم هناك امرأة مثلي تماماً".



الفيديو أثار الجدل بخصوص ما يقصده فهمي منه، فمنهم من اعتبر أنه رسالة مبطنة لهنا ومنهم من اعتبر أن لا علاقة لقصة انفصاله عن هنا الزاهد بالأمر.