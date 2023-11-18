إطلالة ملكية لـ نارين بيوتي في حفل خطوبتها الخيالي - بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نارين بيوتي بخطوبتها على رجل الاعمال رامي سمعو وذلك بعدما ايام من تقدمه لها بطريقة استثنائية حيث طلب يدها للزواج وقدم لها خاتماً ماسياً باهظ الثمن.



وأطلت نارين في السهرة التي تم تنظيمها بطريقة استثنائية بفستان نيلي اللون مطرز على منطقة الصدر ومزوج بذيل طويل خلعته خلال السهرة وتحديدا خلال الرقصة الاولى. وحضر المناسبة السعيدة عدد كبير من الموجوه المعروفة على السوشيل ميديا كما أحيا السهرة الفنان اللبناني نادر الأتات وبارك عدد كبير من المتابعين لها ولرامي على هذه الخطوة الجميلة.