صادق الصباح : "قلت لـ قصي خولي أن يخفف زعل" وجمال سنان يكشف تفاصيل تعاونه مع النجم السوري

ميرنا وليد - بيروت - رد المنتج صادق الصباح على تصريحات الممثل قصي خولي حول زعله ان كان مسلسل 2024 امتدادا لمسلسل عشرين عشرين وان يحصل من دون التعامل معه وقال انه تواصل معه : " قلتلو خفف زعل " رافضاً التعليق على الموضوع .

وحول انتقاله لشركة ايغل فيلمز بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع شركة الصباح ، قال صادق في برنامج سينماتيك المذاع على قناة SBC السعودية : " هي كانت مسائبة انو عنا بعض الاعمال مع قصي خارج رمضان ما حضرت بالوقت المناسب ... قصي طلب مني بكل ود انو يعمل مشروع خارج شركة الصباح وانا كنت سعيد .. هو بهمو الحضور برمضان ونحن ما كنا جاهزينلو وبعدين بعدو بقلب البيت .. منو بعيد ..."

من جهته علق المنتج جمال سنان على مشروعه مع قصي لرمضان القادم قائلاً : " قصي نجم عربي منفتخر فيه .. لح يكون عمل مميز برمضان ... شي جديد .. قصي صارلو زمان ما عملو ..."