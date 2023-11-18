إليسا بعفوية ملفتة وعلى طبيعتها في بروفا حفلها في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - قامت الفنانة اللبنانية إليسا ببروفات حفلها في السعودية، وأطلت بعفوية ملفتة وعلى طبيعتها بإطلالة كاجوال ووضعت النظارات.

كما اعتمدت ماكياجاً ناعماً وبسيط جداً، وتركت شعرها منسدلاً على طبيعته.

وتستعد الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد حضرت إليسا حفل عشاء، بحضور عدد كبير من النجوم، وذلك بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، بدعوة من المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وأطلت إليسا ببدلة بلون فضي لامع.

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