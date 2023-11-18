الحكم على فنانة بالسجن 7 سنوات .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - حكمت محكمة روسية على الفنانة الروسية ألكسندرا سكوتشيلنكو البالغة من العمر 33 عاماً بالسجن سبع سنوات بعد إدانتها بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش بعدما بدّلت ملصقات الأسعار في أحد المتاجر بشعارات منددة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وبعدما نطقت القاضية أوكسانا ديمياشيفا بالحكم هتفوا أنصار الفنانة في المحكمة "عار" و"نحن معك ساشا".

وقالت سكوتشيلنكو "كل شخص في هذه القاعة يريد شيئا واحدا: السلام. لِمَ القتال؟".

وتجدر الإشارة أن ألكسندرا تعاني من مشاكل صحية وصرحت والدتها لوكالة فرانس برس قبل فترة قصيرة إن سجنها لمدة طويلة يعتبر كارثة.